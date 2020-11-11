- Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü'den terör örgütü PKK'ya tepki

Güçlü: "PKK Kuzey Irak'ta işgalci ve terörist bir örgüttür"

"Kürt gençlerine çağrım, PKK'nın Kürtlere yönelik eylemlere destek vermeyin"

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta Kürtlere zulüm yaptığını ve haraç alarak çocukları dağa kaçırdığını belirten Kürt yazar ve siyasetçi İbrahim Güçlü, PKK'lılara silahlarını bırakmalarını ve Kuzey Irak'tan çıkması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da 194 kurum temsilcisi ve yazarlar terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta Kürtlere zulüm yaptığını ve haraç alarak çocukları dağa kaçırdığını belirti. Grup adına açıklamayı Kürtçe okuyan Kürt yazar ve siyasetçi İbrahim Güçlü, PKK'nın içerisindeki silahlı Kürtlere çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "PKK Kuzey Irak'ta işgalci ve terörist bir örgüttür. PKK'nın içerisindeki Kürt gençlerine çağrım, PKK'nın Kürtlere yönelik eylemlere destek vermeyin. PKK'nın sömürgeci devletlere hizmet eden yanlış siyasetlerine karşı çıkın ve silah bırakın" dedi.

"PKK kayıtsız ve şartsız bütün silahlarını bırakmalı"

PKK'nın Kürdistan Federe Bölgesinde işgalci ve terörist bir örgüt olduğunu aktaran Güçlü, "Bundan dolayı kesinlikle kayıtsız ve şartsız bütün silahlarını bırakıp Kürdistan Federe Bölgesinin egemenliğini ve hukukunu tanımalıdır. Eğer tanımıyor ise kendi silahlı güçlerini korumak istiyor ise Kürdistan'dan çıkmalıdır. Eğer çıkmaz ise illegal bir güçtür ve Kürdistan Federe Bölgesinin bir devletin illegal ve silahlı örgütler ile kendi egemenliklerini tehdit eden örgütlere karşın neler yapılıyor ise onu yapmalıdır" diye konuştu.

"PKK Kuzey Irak ve bölgedeki köylerde haraç alıyor"

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak ve bölgedeki köylerde haraç aldığının çok açık olduğunu ifade eden Güçlü, "PKK köylerde üretimi engellediği çok açıktır ve hatta insanları öldürüyor. PKK'nın bu saldırılarına karşın bütün köylerde kitlesel protestolar yapıldı. Fakat ne yazık ki halkın eylemleri sonuç vermedi. Yapılan saldırılar ve eylemlerin ardından Kuzey Irak'ta hükümet Şengal anlaşması yaptı. Federal hükümet PKK'yı bölgeden yumuşak güçle çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor. Ben PKK'nın bölgede yumuşak güçle çıkabileceği görüşünde değilim. Çünkü PKK kendisi değildir. PKK'yı yöneten önemli devletler vardır. Bunun arkasında İran'dır. Çok önemli bir güçtür. PKK kendisini yöneten devletlerin dışında kolay kolay silah bırakacağını düşünmüyorum. 1993 yılında PKK'nın silah bırakacağı gündeme geldi. Yine bu devletler ne yaptılar Bingöl'de 33 askerin şehit edilmesine sebep olup bölgede çatışmalara sebep oldular" şeklinde konuştu.