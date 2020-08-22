Son dakika haber: Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı

Son dakika gelişmesine göre Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı Kurtuluş Savaşı'nda kaçırılan cephanelerin İnebolu'ya taşınmasında rol oynadı Kurtuluş savaşının kadın kahramanlarından Rahime Kaptan'ın Kastamonu Cide'de bulunan kabri anıtsallaştırıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı

Kurtuluş Savaşı'nda kaçırılan cephanelerin İnebolu'ya taşınmasında rol oynadı

KASTAMONU - Kurtuluş savaşının kadın kahramanlarından Rahime Kaptan'ın Kastamonu Cide'de bulunan kabri anıtsallaştırıldı.

Kurtuluş savası yıllarında emperyalist güçlere karşı Karadeniz'in azgın sularında her türlü tehlikeye göğüs gererek Kırım ve İstanbul'dan kaçırılan cephanenin İnebolu limanına taşınmasında büyük rol oynayan ve tarihe ismini altın harfler ile yazdıran Rahime Kaptan'ın Cide Memiş Mahallesi'ndeki kabri, Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla 56 yıl sonra anıt mezar haline getirildi.

"Bizim bu ülkeye vefa borcumuz var"

Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü olarak 56 yıl sonra yapılan çalışmanın mimarı olan İl Kültür Müdürü Ziver Kaplan, "Anadolu'nun kahraman kadınlarıyla ne kadar övünsek azdır. Öncelikle kurtuluş mücadelesinde kadınlarımızın çok büyük rolü oldu. Bu çerçevede biz 2012 yılında Halime Çavuşun mezarı baktık çok tahrip olmuştu onunla ilgili girişimde bulunduk ve yardımsever vatandaşımıza mezarını yaptırdık. Tabi kadın kahramanlarımız deyince aklımıza Şehit Şerife Bacı geliyor, Halime Çavuş geliyor, Rahime Kaptan geliyor, Karabattı Nine geliyor. Bu çerçevede Rahime Kaptan'la ilgili gazeteci-yazar İzzet Sarı mezarın durumunu fark edip bizlere bildirdi. Bizim bu ülkeye vefa borcumuz var. Dolayısı ile bu vefa borcunu insanlar değişik şekillerde ödüyor. Bizde Rahime Kaptan'ın mezarını adına yakışır şekilde yaptırdık. Anadolu kadınıyla ne kadar övünsek azdır. Bizimde küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize, ne mutlu Cide'ye, ne mutlu Türkiye'ye" dedi.

"Canlarını mallarını hayallerini verdiler bu ülkeye"

56 yıl sonra Rahime Kaptan'ın kabrinin fark edilmesinde büyük faktörü olan ve yazdığı İstiklal Yolu kitabında Rahime Kaptan'ın hikayesine geniş yer veren gazeteci-yazar İzzet Sarı, "Onların yaptıkları karşısında bizim yaptığımı bir şey yok. Onlar o gün canlarını mallarını hayallerini verdiler. Biz İstiklal Yolu adından bir kitap çalışması yaparken eşimle birlikte Cide'ye gelmiştik, sağ olsun Yüksel hanım bizi buraya getirdi mezarı gördük ve bize Rahime Kaptan'ın torunu Sevil hanımın telefonunu verdi ve bu sayede Rahime Kaptan'ın hikayesini araştırdık. Gerçekten etkileyici bir hikayesi var, biz bu durumu araştırarak belli duruma getirdik kitabımız yayınlandı etkilide oldu. Bizde ecdadımıza vefa borcumuzu ödemek için bu kitabımı mızı ücretsiz şekilde hiçbir menfaat gözetmeksizin yayınladık. İnşallah ilerleyen günlerde İstiklal Yolu programı kapsamında TRT tarafından belgeseli de yapılacak. İl Kültür Müdürü Ziver Kaplan'ın duyarlı davranmasıyla Rahime Kaptan'a, ecdadımıza yakışır şekilde dua ederek açılışını yapacağız. Onların yaptıkları karşısında bizim yaptığımı bir şey yok. Onlar o gün canlarını mallarını hayallerini verdiler bu ülkeye, bizde dua ederek bugünü taçlandıracağız" diye konuştu.

"Bu insanları şükran ve saygıyla anmak gerekir"

Rahime Kaptan'ı tanıyan ve komşuluk yapan 74 yaşındaki emekli öğretmen Ali Nazlı ise,"Rahime Kaptan için üç şey istedim, üçten ikisini gerçekleştirdim, biri kaldı. Birisi, mezarının bile yerinin unutulduğu Rahime Kaptan'ı toplumun hafızasına kazıyabilmekti. Bu mezarı bende yaptırabilirdim ama önemli olan buna devletin ve toplumun sahip çıkabilmesiydi. İkincisi Cide'nin ortasından yarıp geçmesi düşünülen yolun kaldırılması için 20 seneye yakın mücadele verdik onu da başardık sayılır. Üçüncüsü ise denizde mesif yapılması işlemine giriştik, üniversite buna onay verdi ama fakat şuana kadar bunu başaramadık. Rıfat Ilgaz onun o kahramanlığını düşüncelerini, o yaşanmış olan olayları romanlaştırmak istedi ama Halime Kaptan olarak yazabildi. Çünkü kendi ismiyle yazıldığında kronolojik belli bir zaman taraması ve elinde belgelere dayalı biyografik bir roman olması gerektiğinden bunları yapmadı. Ama bundan sonra yapacak birileri için bazı dokümanlar hazırladık, bu dokümanlar bizim elimizdedir. Buradan şu sonuca varabiliriz insanlar ölür, bu dünyaya kimse ebedi ve baki kalmamıştır ama eğer giderken bize bir şeyler bırakabilmişse, bizi mutlu edebilmişse, bizi yarınlara taşıyabilecek fedakarlıkları göstererek bize örnek olabildiyse bu insanları şükran ve saygıyla anmak gerekir" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Rahime Kaptan'ın dördüncü kuşak torunu olan Sevil Demirel yapılan çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Demirel, "Ben dördüncü kuşak torunuyum Rahime Kaptan'ın 56 yıl sonra böyle bir anı yaşamak bizi çok mutlu etti. Kelimelerle anlatamıyorum yapılan bu çalışma bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı

Kastamonu, Cide, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber: Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri dönüldü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
"Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı         
15:47
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi         
14:02
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı         
20:06
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 20:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın kabri anıtsallaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei