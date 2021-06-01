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Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı

01.06.2021 10:24
Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılı 1,4 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar dolarla aslan payını oluşturan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm sezonun üçte ikisi geride kalmışken 798 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılı 1,4 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar dolarla aslan payını oluşturan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm sezonun üçte ikisi geride kalmışken 798 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek gıdalar; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir sezon sonuna doğru 1 milyar dolara yaklaşıyor. 2020/21 sezonu 1 Eylül 2020 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 8 ayda 93 ülkeye ulaştı ve toplam 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuru kayısıda 1 Ağustos 2020-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında 9 aylık dilimde son çeyreğe girerken toplam 78 bin ton kuru kayısı karşılığında yüzde 13,7'lik ivmeyle toplamda 258 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Türkiye 30 Eylül 2020-29 Mayıs 2021 tarihine kadar geçen süreçte toplam 57 bin 143 ton kuru incir ihraç ederek, yüzde 2 artışla ihracatını toplam 207 milyon dolara taşıdı. 2019/20 sezonunda 2 bin 779 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2020/21 döneminde 114 ülkede 3 bin 470 dolara alıcı buldu. 2020/21 sezonunda 104 ülkeye gönderilen bütün kuru incirin ortalama ihraç fiyatı ise 4 bin 52 dolardan 4 bin 261 dolara yükseldi.

Türkiye sağlıklı gıdada kilit bir tedarikçi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılı 1,4 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar dolarla aslan payını oluşturan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm sezonun üçte ikisi geride kalmışken 798 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi.

Birol Celep, "Küresel organik gıda ve içecek pazarının 2026 yılına kadar 620 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu tüketim trendi önümüzdeki dönemde de kalıcı şekilde güçlenerek devam edecek. Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyada açık ara lider konumda olan Türkiye, sağlıklı gıdada kilit bir tedarikçi. Biz tarladan sofraya sofradan ihracata olan zincirde doğru üretim teknikleriyle, gıda güvenliğini önceleyen planlı ve sürdürülebilir bir politikayla sağlıklı gıda imajı ile markalaşarak, dünyada adımızı ilk sıraya yazdırdık. Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 95'ini Bölgemizden gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 8 ayda 332 milyon dolara ulaştı. Yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa ülkelerine 273 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birleşik Krallık 96 milyon dolarla ilk sırada. Kuru üzümde sezon sonunda 450 milyon dolar hedefimiz var" dedi.

Kuru kayısıda ABD, kuru incirde Almanya ilk sırada

Kuru kayısı ihracatının yüzde 13,7 artış göstererek 258 milyon dolara ulaştığını söyleyen Celep, "Geleneksel pazarlarımız ABD'ye yüzde 27, Avrupa ülkelerine yüzde 40'a varan artışlar yaşadık. İhracatımız Hollanda'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 41, Polonya'ya yüzde 43 yükseldi. Birleşik Krallık yüzde 29, Mısır yüzde 19, BAE yüzde 16, Brezilya yüzde 8 ivme kaydettiğimiz ülkeler. Kuru kayısı ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Kuru incir ihracatında ise yüzde 4 artışla 30 milyon dolarla Almanya ilk sıradaki yerini koruyor. Hollanda, Finlandiya, Avusturya'ya ihracatımız yüzde 40 arttı. ABD'ye kuru incir ihracatımızı yüzde 8 artırarak 28 milyon dolara çıkardık. Mısır yüzde 32, Birleşik Krallık yüzde 25 yükseliş gösterdiğimiz yerler. Şu anki periyoda kadar 207 milyon dolar olan kuru incirde de 250 milyon dolar rakamını yakalayıp çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu.

Japonya'ya yüzde 43, Hindistan'a yüzde 44, Çin'e yüzde 19 artış

Sezonun başladığı tarihten bu zamana kadar olan süreçte kuru meyve ihracatında Asya'nın ağırlığının arttığına değinen Celep, "Kuru üzümde Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Singapur'a önemli artışlar yaşadık. Kuru kayısıda Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 19 ihracatımızı artırdık. Avustralya yüzde 3, Çin yüzde 19, Hindistan ve Hong Kong yüzde 44, Japonya yüzde 43 ilerleme kaydettiğimiz yerler. Kuru incirde Japonya yüzde 7 artışla 6 milyon dolarla ilk sırada. Bunun yanı sıra Güney Kore'de yüzde 25, Malezya'da yüzde 44, Yeni Zelanda'da yüzde 28, Singapur'da yüzde 19 ilerledik. Türkiye organik gıdada en büyük tedarikçilerden biri. Ülkemiz dünyada bütün ürünlerinde güvenilir ihracatçı olarak tanınıyor. Bu unvanı devam ettirmek için çalışıyoruz. Ön planda tuttuğumuz hedef pazarlarımızdaki olumlu tablo önemli bir mesafe kat ettiğimizin göstergesi" dedi. - İZMİR

Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı
Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı
Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı
Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı

Türkiye, İhracat, dolar, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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