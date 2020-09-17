Son dakika haber | Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın...
Son dakika gündem haberi... Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.
Kurum: "( Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz."
Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kurum: '(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın... - Son Dakika
Son Dakika AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Hollanda Futbol Federasyonu, Emmen takımının cinsel ilişki oyuncağı üreten bir firmayla sponsorluk anlaşması yapmasına izin vermedi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor