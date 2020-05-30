Son dakika haber: Kurum: "Yeni Elazığ bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek" - Son Dakika
Son dakika haber: Kurum: "Yeni Elazığ bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek"
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu. (2)
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30.05.2020 22:03:15. #1.13#
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