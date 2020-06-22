Kuruyan 'Seyfe Gölü' 3 günlük yağışla hayat buldu

KIRŞEHİR - Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuruma noktasından 3 günlük yağışla adeta yeniden hayat buldu.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyıları, koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle ziyaretçi sayısı iyice azalınca binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turnanın özgürce yaşadığı bir ortama dönüşmüştü.

Yağışların etkisini yitirmesi sonrasında kuruma noktasına gelen göl, 3 günlük yağışın etkisi ile yeniden doldu. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Seyfe Gölü Kuş Cennetinin bu yıl kuş çeşitliliği yaşadığını ve güzel günler geçirdiğini söyledi.

Çetiner, 3 günlük yağış sonrasında gölde hareketlenmenin tekrar başladığını belirttiği açıklamasında; "Buharlaşmanın etkisi ile göldeki su oranı neredeyse bitme noktasına gelmişti. Fakat 3 günlük yağış, bizleri yeniden Nisan ayı şartlarına getirdi"dedi.

Gölün dolmasının basit olduğunu belirten ve önlemlerle hareketliliğinde devam edebileceğini anlatan Çetiner, "Göl düz bir satıh ve geniş alan gölde ki su oranı yüzde 60-70 diyoruz ama derinliği ise 15-20 santimetreyi geçmez. 15 gün yada bir ay sonra yeniden yağış olmazsa göl yeniden kuruma noktasına gelecek"diye konuştu.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, flamingoları yüzlerce martı, ördek ve turnayı görebilmek mümkün. Gölde çıkrıkçı kuşları, kız kuşu, ayrıca yerel kuşlar da çeşitlilik oluşturuyor.