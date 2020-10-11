Son dakika haber! Kuş cenneti Sultan Sazlığı'nda yangın - Son Dakika

KAYSERİ'de, 301 kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, sazlıktaki yangına müdahale ediyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı'nda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 301 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Geçen 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen kuş cenneti Sultan Sazlığı'ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.