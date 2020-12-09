Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerinin yaptığı incelemede, her 2 deniz kaplumbağasının da körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak telef olduğu belirlendi.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki sahil şeridinde, dün saat 11.00 sıralarında yürüyüş yapan Hüseyin Kurt, kıyıya vurmuş 'Chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası ile bir 'caretta caretta' olduğunu fark edip, durumu EKODOSD'a bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki üyelerle bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağalarını inceledi. Yapılan incelemede 2 deniz kaplumbağasının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darbe izine rastlanmadı. Kaplumbağaların körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak telef olduğu belirlendi. Ölçümleri yapılan kaplumbağalardan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.