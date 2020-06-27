Son dakika haber | Kuşadası'nda ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Kuşadası'nda ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde çıktığı ceviz ağacının dalının kırılması sonucu yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde çıktığı ceviz ağacının dalının kırılması sonucu yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 56 yaşındaki Resul İnanlı, sabah saatlerinde ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçeye gitti. İnanlı, bu yıl bol mahsul veren ceviz ağaçlarının kırılmaması için dallarını birbirine bağlamaya çalışırken, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Resul İnanlı'nın ölüm haberi Kirazlı'da büyük üzüntü oluştururken, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. - AYDIN

Kuşadası, Kirazlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kuşadası'nda ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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