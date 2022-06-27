Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yan dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika