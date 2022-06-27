Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

27.06.2022 22:32

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yan dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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