Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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