Son dakika haber: Kuşadası'nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kuşadası'nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı

05.01.2021 16:16
Son dakika haber: Kuşadası'nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası polisi, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.'nın ifadesine başvurdu. S.K.'nın alınan ilk ifadesinde, avukat M.M.K. ile beraberindeki 5 kişinin ismini verdi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni göz altıların olabileceği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haber: Kuşadası'nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı

Kuşadası, Hisarcık, Aydın, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kuşadası'nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı - Son Dakika


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