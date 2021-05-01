Son dakika haber! Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası - Son Dakika

Son dakika haber! Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası
01.05.2021 23:00
Son dakika yerel haberi: Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.
Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.
Yangın, Türkmen Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede binada elektrik olmadığı için kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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