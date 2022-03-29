Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı

29.03.2022 16:33

Gelen son dakika haberine göre Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis memuru motosikleti ile seyir halinde ilerlediği sırada karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis memuru motosikleti ile seyir halinde ilerlediği sırada karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası polis memuru ağır yaralanırken, motosikletin arkasında olduğu belirtilen 5 yaşındaki oğlu ise gözünü ağır yaralanan babasından ayırmadı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde görevli polis memuru H.E., 35 LHB 63 plakalı motosikleti ile seyir halinde ilerlediği sırada iddiaya göre şerit ihlali yaptı. Bu sırada karşı şeritten gelen S.K., yönetimindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobil ile polis memurunun kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis memuru ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada polis memurunun arkasında 5 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Polis memuru H.E., sedye ile ambulansa bindirilirken çocuğu bir an olsun babasından gözünü ayırmadı. Polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EK-İK-

Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı
Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı
Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kuşadası'nda trafik kazası... Polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika


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