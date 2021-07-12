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Son dakika haber... Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber... Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

12.07.2021 15:33
Son dakika haber... Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri ilçede uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan Y.E.C. ve M.Y.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada 93 gram esrar, 35.20 gram kristal madde diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 82 adet satışı yasak sentetik ecza tablet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Y.E.C. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - AYDIN

Son dakika haber... Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Uyuşturucu, Kuşadası, Hisarcık, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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