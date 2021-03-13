Son dakika haber! Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu
13.03.2021 15:05
Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir eve polisin düzenlediği operasyonda, 8 kök Hint keneviri ile 65 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir eve polisin düzenlediği operasyonda, 8 kök Hint keneviri ile 65 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan incelemede, evin bir odasında saksılar içinde boyları 20 ile 40 santimetre arasında değişen 8 kök Hint keneviri ile 65 gram esrar ele geçirildi. Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, U.C.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AYDIN
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