Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

25.02.2022 13:54
Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Son dakika haber... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri müdahalesini protesto etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri müdahalesini protesto etti.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda toplanan Ukraynalılar, ellerinde Türkiye ve ülkelerinin bayraklarıyla "Savaşa hayır", "Erdoğan Ukrayna'ya yardım etmeli", "Ukrayna'ya destek ver" yazılı pankartlar taşıdı.

Toplanan gruba, çevrede toplanan bazı kişiler de destek verdi.

İstiklal Marşı'nın ardından ülkelerinin milli marşını okuyan Ukraynalılardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, ülkesinde yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Annesinin Ukrayna'da kaldığını ve yardıma muhtaç olduğunu anlatan Burgaç, "Bu kadar açık ve net savaşı beklemiyorduk. Kötü rüya görüyor gibiyim. Uyanmak istiyorum ama uyanamıyorum. Orada yaşlı ve hasta insanlar var. Avrupa ortasında barış içinde yaşamak isteyen bir ülke. Ne istiyorlar ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Oradaki akrabalarım ve arkadaşlarım için çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Gözyaşı döken Jenya Çağlar ise ailesinin Ukrayna'da olduğunu dile getirdi.

Ülkesi için endişe duyduğunu belirten Çağlar, "Yukarıdan bombalar yağıyor. Kimse yardım etmiyor. Her gün ağlıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Uyuyamıyoruz. Dua ediyoruz. Burada yaşıyorum ama benim kalbim ülkemde." dedi.

Bir süre "Savaşa hayır" sloganı atan grup, daha sonra dağıldı.

Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

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Togo Cumhuriyeti, Kuşadası, Aydın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika


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