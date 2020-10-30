Son dakika haber! Kuşadası'ndaki bir işyerinin güvenlik kamerasında deprem anı - Son Dakika

Aydın'ı Kuşadası ilçesinde merkez üstü sisam adası açıkları olan depremden etkilendi. İlçede büyük bir panik yaşanmasına neden olan depremde binalarda yıkım gerçekleşmezse, çok sayıda ev ve işyerlerinde zarar meydana geldi. Depremden meydana gelen korkuyla evlerinin balkonlarıdan atladığı öğrenilen 20 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanarak Kuşadası Devlet hastanesine başvurdu. Deprem anı bazı işyerlerinin mobese kameralarına yansıdı. Kuşadası Kaymakamlığı ve Belediyesi kriz masası oluşturdu. Yapılan açıklamada meydana gelen depremde can ve mal kaybının meydana gelmediği bildirildi.