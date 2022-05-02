Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu

02.05.2022 08:47
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu

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112 Acil Çağrı, Kuşadası, Aydın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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