Son dakika haber! Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran: Küresel yeteneklere adapte olmalıyız - Son Dakika

YAKLAŞIK 3 bin öğretmenin çevrimiçi platformda buluştuğu İSTEK'li Öğretmenler Paylaşım Konferansı'na katılan Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran, "Küresel yeteneklere adapte olmamız gereken bir çağdayız, öğrenmenin dünyası da net bir şekilde değişiyor" dedi.

İstek Okulları'nda görev yapan eğitimcilerin; uzman oldukları, ilgi duydukları ilham veren fikir ve uygulamaları paylaştıkları, konuk konuşmacılarla gerçekleşen İstek'li Öğretmenler Paylaşım Konferansı, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. 22 kampüsten 3 bin öğretmenin çevrimiçi platformda izlediği konferansa Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan da katıldı. Evrim Kuran, 'Yeni Normal mi?' başlıklı sunumuyla, yeni normalin yeni kuşaklar üzerindeki etkisinin neler olduğuna, Prof. Dr. Sinan Canan ise, 'İnsanın Fabrika Ayarları' başlıklı sunumuyla öz beceri geliştirme konusuna dikkat çekti.

"Z KUŞAĞI ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"Yeni normalin yeni kuşaklar üzerindeki etkisinin neler olduğunu anlattığı sunumunda Evrim Kuran eğitimle ilgili, "Küresel yeteneklere adapte olmamız gereken bir çağdayız, öğrenmenin dünyası da net bir şekilde değişiyor, X kuşağındaki eğitici ve müfredat merkezli eğitimin yerine artık Z kuşağında bağlam merkezli yani öğrenme deneyimlerinin yer aldığı eğitim var" dedi."YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"İnsanın fabrika ayarları sunumunda ise Prof. Dr. Sinan Canan, öz beceri geliştirme konusu üzerinde durdu ve "Temelde insanın kendini tanıması ve kendi hayatını kendi planlaması gerekir. Eğitimde çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de öğrencilerin insiyatif alabilmelerini sağlamalı ve beyin becerilerini geliştirecek idmanlar yapılmasına olanak sağlayan müfredatlar oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Eş zamanlı oturumlarda; 'Öğretmenlik Sanatı', 'Pandemi Sürecinde Fark Yaratan Öğretmen Olmak', 'Pozitif Psikoloji', 'Kimya Öğretiminin Z Nesli', 'FullBright Tarihçiliği' gibi dikkat çeken başlıklar yer alırken, sanat, sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik, zeka oyunları, robotic, Türkçe, İngilizce, rehberlik ve IB PYP (Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı) alanlarında sunumlar yapıldı.