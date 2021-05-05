Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor

05.05.2021 11:13
Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor, System.String[]

Son dakika kültür sanat haberi: Balıkesir'de, ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı belgesellik görüntülere sahne oluyor.

Balıkesir'de, ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı belgesellik görüntülere sahne oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarındaki bu bölge 1959'da milli park ilan edildi.

Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu kararıyla orman vasfına alınan, daha sonra milli park statüsü kazanan Kuşcenneti, 24 bin 47 hektar alanı kapsıyor.

Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göçen su kuşlarının ana göç yolları üzerindeki Kuşcenneti Milli Parkı'nda ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türü bulunuyor.

Göl kıyısında yemyeşil doğası ve çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Kuşcenneti Milli Parkı, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırıyor.

Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen "Avrupa Diploması"nın en üst kategorisi olan "A" sınıfı diplomayla 1976'da ödüllendirilen Milli Park'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yılda ortalama 60 bin ziyaretçi geliyordu.

"Kuşcenneti Milli Parkı Geliştirme Projesi" kapsamında idare ve ziyaretçi tanıtım merkezinin tadilatı sürdüğünden gözlem kulesi hariç ziyarete kapalı olan Milli Park'ta, Kovid-19 kısıtlamalarının da sürdüğü bugünlerde sadece kuş sesleri yankılanıyor.

"Ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alan statüsünde olan Kuşcenneti Milli Parkı'nda görülmeye değer doğal güzelliklerin bulunduğunu söyledi.

Özellikle göl kenarında konaklayan kuşların eşsiz manzara oluşturduğunu belirten Şıldak, "İlkbahar ayları da bu anlamda tam idealdir. Dolayısıyla Kuşcenneti Milli Parkı'mız her zaman övünerek turizm açısından da insanlarımızı Balıkesir'e çeken, davet eden bir doğal güzellik noktasıdır." dedi.

Vali Şıldak, Milli Park'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce iyileştirme çalışması başlatıldığını dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Şıldak, "Özellikle karşılama ünitesi, ziyaretçi kabul alanları, yürüyüş yolları, seyir kulesinde yapılacak birtakım düzenlemelerle ziyaretçilerimize daha konforlu bir hizmet sunulacak. Seyir kulesine ayrıca bir engelli asansörü de kurulacak. Bu şekilde engelli vatandaşlarımızın da ziyaretini kolaylaştırmak amacı güdülüyor. Ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Şıldak, Güney Marmara'nın denizle birleştiği noktaya yakın bölgedeki Kuşcenneti Milli Parkı'nın çevresinde önemli tarihi ve kültürel değerlerin de yer aldığını vurguladı.

Bandırma'daki Daskyleion ve Erdek ilçesindeki Kyzikos antik kentlerinde arkeolojik kazıların sürdüğünü ifade eden Şıldak, "Destinasyon açısından bölgeye gelen ziyaretçilerimiz Kuşcenneti Milli Parkı'nın yanı sıra bu güzel antik kentlerimizi ve Güney Marmara'nın doğal güzelliklerini de görme fırsatını bulacaklardır. İnşallah pandemi sonrası sağlıklı günlerde ziyaretçilerimizi bölgemize bekliyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balıkesir, Europe, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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