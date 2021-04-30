Kütahya'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 47. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika