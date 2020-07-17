Son dakika haber: Kütahya'da aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, temmuz ayı başından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda kent merkezi ve köylerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonlarda, "cinayet" ve "çocuğa cinsel istismar", "kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 5 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılar cezaevine gönderildi.

Aranan şüphelilere yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.