Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, dün Durak Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında yakalanan Sinan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin 3,5 yıldan bu yana çatı katında oluşturulan yaşam alanında saklandığı öğrenildi.
Örgüte ait kapatılan yurtlarda yöneticilik yaptığı belirtilen Sinan E, dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla anne ve babasının yaşadığı binanın çatı katında gözaltına alınmıştı.
Aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgütsel doküman ve dijital materyal bulunmuştu.
Kaynak: AA
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