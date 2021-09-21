Son dakika haber... Kütahya'da darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan Yalçın Sargın (37), önceki gün Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki evinin bahçesinde ölü buluşmuştu. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 23 yaşındaki şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

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