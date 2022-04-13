Son dakika haber | Kütahya'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kütahya'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı

13.04.2022 13:59
Son dakika haber | Kütahya'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evinde kaçak silah imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evinde kaçak silah imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, ruhsatsız silah ve mühimmat imal ederek sattığı öne sürülen İ.Y'yi takibe aldı.

Bu kişinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bomba arama köpeği "Deprem" ile yaptıkları aramalarda 25 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 4 otomatik av tüfeği, 2 havalı tüfek, 11 toplu tabancaya ait silindir ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kütahya'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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