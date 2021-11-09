Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi öldü.

Kızıltepe Mahallesi'nde Hayrettin Karaoğlan'a (68) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Karaoğlan, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Karaoğlan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.