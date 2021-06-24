Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

- Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
KÜTAHYA - Kütahya'da, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. ve İ.B. savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından 'Fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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