Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini yaptıkları" iddia edilen zanlılara yönelik yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. (66), V.İ. (59), T.V. (57), M.A.T. (62), İ.B. (36) ve K.A'yı (49) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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