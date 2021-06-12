Kütahya'da tarlalarda mor, sarı ve beyaz çiçeklerle buluşan gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.
Bölcek Mahallesi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan çiçekler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Mor, sarı ve beyaz çiçeklerle doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, görsel şölen sunuyor.
Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor - Son Dakika