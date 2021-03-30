Son dakika haber! Kütahya'da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Kütahya'da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron operasyonu
30.03.2021 10:46
Son dakika haberler... Kütahya'da iki araçta yapılan aramada 50 kilo kıyılmış tütün ve 170 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Akkent Mahallesi 3. Etap Alışveriş Merkezi arkasında, sürücülüğünü F.A.
Kütahya'da iki araçta yapılan aramada 50 kilo kıyılmış tütün ve 170 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Akkent Mahallesi 3. Etap Alışveriş Merkezi arkasında, sürücülüğünü F.A. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 50 kilo kıyılmış tütün, 800 kutu (200'lik olmak üzere) toplamda 160 bin adet sahte bandrollü boş makaron, aynı yerde durdurulan sürücülüğünü O.E. isimli şahsın yaptığı araçta, 50 kutu (200'lik olmak üzere) toplamda 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
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