Kütahya'nın Simav ilçesinde, kamyonetin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tamer Dinç'in kullandığı 43 ABG 260 plakalı kamyonet, Simav- Hisarcık kara yolu Eynal mevkisinde, S.A. yönetimindeki 34 ST 8421 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonetteki Mustafa Kurt'un (60), hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Dinç, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kütahya'da kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika