Kütahya'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Farklı adreslerden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen C.K. (20), T.A. (19), B.Y. (19), H.A. (17) ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çalıntı motosikletleri satın alan M.K. (18) ve M.A.K'yi (40) gözaltına aldı.
M.K. ve M.A.K'nin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı motosikletler bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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