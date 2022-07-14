Son dakika haberi: KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi: KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

14.07.2022 12:39

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta, Kara köy Martlı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla 2 arazöz ile harekete geçen Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 metrekarelik alan zarar gördü. Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümediğini belirterek, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada orman işletme ekipleri gelmiş, söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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