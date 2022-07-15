Son dakika haber... Kütahya'da orman yangınına ilk müdahaleyi devriyedeki polis ve bekçiler yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kütahya'da orman yangınına ilk müdahaleyi devriyedeki polis ve bekçiler yaptı

15.07.2022 11:53
Son dakika haber... Kütahya'da orman yangınına ilk müdahaleyi devriyedeki polis ve bekçiler yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'da, gece yarısı çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi, devriye gezen polis ve mahalle bekçileri yaptı.

KÜTAHYA'da, gece yarısı çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi, devriye gezen polis ve mahalle bekçileri yaptı. Söndürülen yangında, yol kenarındaki yaklaşık 50 ağaç zarar gördü.

Kütahya'nın Aydoğdu mevkisi Kırklar deresi yakınındaki ormanda gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi devriye gezen polis ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçileri yaptı. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yol kenarındaki 50 kadar ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kütahya'da orman yangınına ilk müdahaleyi devriyedeki polis ve bekçiler yaptı - Son Dakika

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