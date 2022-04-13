Kütahya'nın Emet ilçesinde, orman kesim işçisi ormanlık alanda ölü bulundu.

Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapılan bölgede orman işçisi Halil Güngör'ün (45), yerde hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu ve ölümü şüpheli görülen Güngör'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.