Son dakika haber: Kütahya'da sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kütahya'da sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı

25.03.2022 14:31
Son dakika haber: Kütahya'da sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da sahipsiz köpeğin kaldırımda kovaladığı kadın ve çocuğun kaçarken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kütahya'da sahipsiz köpeğin kaldırımda kovaladığı kadın ve çocuğun kaçarken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, çevrelerindeki 4 sahipsiz köpek nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Köpeklerden birinin kovalamaya başladığı kadın ve çocuk, kaçarken kara yoluna doğru düştü.

Bu sırada yoldaki aracın yavaşlayarak durması, kadın ve çocuğun ayağa kalkarak uzaklaşması da kayıtlarda yer aldı.

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Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kütahya'da sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kütahya'da sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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