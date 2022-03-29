Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 3 şahıs, bin 62 gram sıvı metamfetamin, 4.94 gram bonzai, 1.53 gram esrar, 4.19 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ile yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - KÜTAHYA