Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.03.2022 14:53
Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 3 şahıs, bin 62 gram sıvı metamfetamin, 4.94 gram bonzai, 1.53 gram esrar, 4.19 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ile yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - KÜTAHYA

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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