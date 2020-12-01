Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberler... Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince M. K.,M. Y., S. T. ve E. S. isimli şüphelilerin il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edildi. Plakası tespit edilen şüphelilerin bulunduğu bahse konu araç Kütahya- Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 300 gram bonzai maddesi, 50 gram metamfetamin maddesi, 70 adet lyrica (sentetik ecza) hap, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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