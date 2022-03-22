Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

22.03.2022 12:55
Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kütahya'da uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 15 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Zabıta gelen ihbarla harekete geçti, sahte çay paketlerinin içinden talaş ve su bardağı çıktı!
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:18:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement