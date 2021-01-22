Kütahya'da düzenlenen operasyonda 359 gram bonzai ile metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya girişinde durdurulan ve içinde M.C'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 359.23 gram bonzai maddesi ile 0,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken M.C.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.