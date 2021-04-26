Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucuyu satmak için kente getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların bulunduğu otomobili Zığra Mahallesi yakınında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D, E.Ç.Ç, Z.B. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.