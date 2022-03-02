Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

02.03.2022 16:23
Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsündeki bir şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan D.D'nin (39) çantasında yapılan aramada, el kremi ve şampuan kutusunda 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement