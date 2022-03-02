Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsündeki bir şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan D.D'nin (39) çantasında yapılan aramada, el kremi ve şampuan kutusunda 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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