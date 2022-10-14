Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede

14.10.2022 13:35
Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede

Son dakika gündem haberi... KÜTAHYA'da, polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişileri takibe aldı. Bir süre izlenen F.K., M.S., F.U., M.Ç. ve O.Ç., evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11,18 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 9,26 gram bonzai, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 kilitli naylon poşet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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