Son dakika haber... Kütahya'da yangında zarar gören 7 hektar alan kadınların elinde yeşerecek - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 1,5 ay önce çıkan yangında zarar gören 7 hektar alan, kadınların dikimine başladığı fidanlarla yeşerecek.
Hasanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki 30 köylü kadın, Örenköy Arıkaltı mevkisinde yanan 7 hektarlık ormanlık alanın temizlenmesinin ardından bölgede fidan dikim çalışması yürütüyor.
Bölgede 15 bin karaçam fidanının toprakla buluşturmayı planlayan kadınlar, aile bütçelerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Köylü kadınlardan Ayşe Altınay, kooperatifin kendilerine sağladığı fidan dikim işinde çalışmaktan memnun olduklarını belirterek, yeni nesillere yeşil alanlar bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ayşe İnal ise fidanları toprakla buluşturarak ülkeye faydalı bir iş yaptıklarını dile getirdi.
- Kaynak: AA
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