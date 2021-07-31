Ormanlık alanlarda 30 Eylül'e kadar ateş yakmak yasaklandı - Son Dakika

Kütahya'daki ormanlık alanlarında güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor.
Valilik kararıyla il genelinde belirlenen alanlar dışında 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
Kararın ardından il merkezindeki ormanlık alanlarda polis ekipleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Orman ve mesire alanı girişlerinde uygulama yapan ekipler, vatandaşları uyardı.
Şüpheli görülen şahısların ise kimlik sorgulaması yapıldı.
Kaynak: AA
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