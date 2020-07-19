Son dakika haber | Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçen ay bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen sürücünün kızı da yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçen ay bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen sürücünün kızı da yaşamını yitirdi.

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İlçede 43 LG 339 plakalı otomobilin çapraz ateşe tutulması sonucu ağır yaralanan Hamide Yiğiter (19), tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra öldü.

Genç kızın hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı ikiye yükseldi.

Olay

Gediz- Uşak kara yolu Yenikent kavşağında 21 Haziran'da İsmail Yiğiter'in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile 5 kişi tarafından silahlarla ateş açılmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan sürücü İsmail Yiğiter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sürücünün eşi ve kızı da ağır yaralanmıştı.

Olay ardından kaçan şüpheliler İrfan M, Ramazan M, Erdoğan M, Regaip G. ve Bayram G, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Evliya Çelebi, Kütahya, Gediz, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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