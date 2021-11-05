İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ile Ayşenur Tunç (19), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kütahya'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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