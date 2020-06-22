Son dakika haber... Kütahya Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu

Son dakika haberlerine göre Kütahya Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sağanak yaıuş ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sağanak yaıuş ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Pazar esnafı sağanaktan etkilendi. Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç- Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağanaktan etkilenen pazarcı esnafı, ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler Domaniç-Tavşanlı kara yoluna kadar sürüklendi. Bir pazarcı esnafı her yağışta dolan çevre yolunda mahsur kaldı. Pazarcı kamyonetini sudan belediye kepçesi çıkardı. Çok sayıda ev ve iş yerini sel basarken elektrik ve internetin de gitmesiyle ilçe de hayat felç oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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