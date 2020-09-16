Son dakika haber... KÜTAHYA Kütahya'da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kütahya'da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

KÜTAHYA'da koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edilen 3 kişi, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sağlık ekipleri ile polis eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda alınan karantina kararını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı alındı. Kentte koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edilen 3 kişi uygulamaya geçirilen kararla birlikte, sağlık ekipleri ile polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirildi. Ayrıca karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.