Son dakika haber: Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 fişek ve üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu CD ele geçirildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Kütahya, İstanbul , İzmir , Eskişehir , Konya , Kayseri , Rize , Antalya ve Kırıkkale 'de belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

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